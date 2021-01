Maya Weug, 16 anni, è la prescelta del percorso Girls On Track e conquista un posto nell'Academy Ferrari. Metà belga e metà olandese come Max Verstappen, ma cresciuta in Spagna, ha una passione ereditata dal papà che a 7 anni l'ha messa su un kart dal quale lei non è più scesa e con il quale si è guadagnata il rispetto nelle più importanti competizioni internazionali Condividi:

Fortunatamente non sarà certo una novità vedere una ragazza in pista e alla guida di una monoposto. Ma la novità è che questa volta vestirà una tuta rossa. Maya Weug è la prescelta del percorso “Girls On Track – Rising Stars”, l'iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission, in collaborazione con la Ferrari Driver Academy. Il lungo percorso di selezione è iniziato a giugno del 2020 e ha coinvolto 20 ragazze indicate da 145 differenti autorità nazionali. La scorsa settimana a Fiorano le quattro giovani finaliste si sono cimentate in prove attitudinali, al simulatore e in pista con una vettura di Formula 4. Proprio come accade per ogni ragazzo candidato a entrare a far parte del programma dedicato ai giovani piloti di Maranello.

A spuntarla guadagnandosi un posto nell'Academy è stata questa ragazza di 16 anni metà belga e metà olandese come Max Verstappen, ma cresciuta in Spagna. Una passione ereditata dal papà che a 7 anni l'ha messa su un kart dal quale lei non è più scesa e con il quale si è guadagnata il rispetto nelle più importanti competizioni internazionali. Determinata e amante dell’adrenalina e dell’atmosfera unica delle competizioni ruota a ruota, la neo pilotessa dell’Academy ha un idolo di cui vorrebbe ripercorre le tracce, ovvero Charles Leclerc. Ora per Maya c'è il grande salto, perchè avrà già l'opportunità di partecipare quest'anno a uno dei campionati della Formula 4 supportata dalla Ferrari. Poter far parte dell'Academy e accedere al know-how di Maranello è già un boost per il movimento femminile in pista che in questi anni ha fatto fatica a decollare.