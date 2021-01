Altra giornata di lavoro per la Ferrari a Fiorano, sono le prime accelerate verso la nuova stagione di Formula 1: ieri i pilori dell'Academy, oggi tocca a Leclerc. Qui le prime immagini del monegasco in pista. Domani ci sarà Sainz, mentre a Imola l'Alpha Tauri manderà in pista la new entry Tsunoda

E' il giorno di Charles Leclerc a Fiorano . Sulla pista della Ferrari , dove ieri hanno girato i piloti dell'Academy ( FOTO ), oggi tocca invece al monegasco spingere sull'acceleratore in quello che è una sorta di primo riscaldamento in vista del prossimo Mondiale di Formula 1 . Leclerc ha cominciato la sua attività attorno alle 9 del mattino alla guida della monoposto del 2018 . Come detto, sono i primi passi verso la nuova stagione e verso i test pre campionato che si svolgeranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo , poco prima del via del campionato.

Domani il debutto di Carlos Sainz. A Imola...

Dopo Leclerc, mercoledì 27 gennaio sarà Carlos Sainz, per la prima volta al volante della Ferrari, ad affrontare il tracciato di Fiorano. Per lo spagnolo ex McLaren sarà a disposizione la vettura del 2018. Sainz sarà in pista anche nella giornata di giovedì, un modo per prendere concretamente contatto con le procedure del team e sempre più confidenza con gli ingegneri e l'intero ambiente della Rossa. Quella di domani sarà una giornata importante anche per l'Alpha Tauri: a Imola, infatti, salirà in macchina la new entry del Mondiale, il giapponese Yuki Tsunoda.