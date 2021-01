La Ferrari ha fissato per la prossima settimana cinque giorni di test a Fiorano con la SF71H, la vettura del 2018: mercoledì è atteso il debutto in rosso di Carlos Sainz, che verrà preceduto da Charles Leclerc. Venerdì in pista anche Mick Schumacher

Carlos Sainz sarà per la prima volta al volante della Ferrari mercoledì 27 gennaio a Fiorano. A comunicarlo è stata la Scuderia, che ha fissato cinque giorni di test con la SF71H , ovvero la vettura del 2018 . Per lo spagnolo, che sarà in abitacolo mercoledì e nella mattinata del giorno seguente, si tratterà del debutto assoluto al volante di una Rossa. Sainz avrà modo di avere una prima presa di contatto con le procedure della squadra e inizierà a lavorare con il team di ingegneri che lo seguirà nel corso della stagione. A precedere Carlos, martedì 26 , sarà Charles Leclerc, che si rimetterà alla guida a 44 giorni dall’ultimo Gran Premio della scorsa stagione, disputato il 13 dicembre sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.

Venerdì in pista Schumacher e Ilott

L’ultima coppia a salire sulla SF71H sarà quella formata da Mick Schumacher e Callum Ilott. Il tedesco, titolare dell’Haas F1 Team, sarà il primo a calarsi nell’abitacolo, nel pomeriggio di giovedì 28 e nella mattinata del giorno seguente. Per lui ci sarà l’opportunità di affinare ulteriormente la preparazione in vista della sua prima stagione nel circus. A chiudere i cinque giorni di prove a Fiorano sarà Ilott, collaudatore della Scuderia Ferrari, che guiderà la vettura nel pomeriggio di venerdì. Ricordiamo che l’unica sessione di test pre-stagionali è in programma in Bahrain dal 12 al 14 marzo prossimi.