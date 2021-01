Giornata intensa per l'Emilia Romagna e i motori: dopo la Ferrari a Fiorano, anche l'Alpha Tauri è tornata in pista con il suo nuovo pilota giapponese Yuki Tsunoda in vista del Mondiale di Formula 1 al via in Bahrain il 28 marzo. In attesa del GP di Formula 1, che tornerà a Imola a distanza di soli sei mesi nel weekend 16-18 aprile 2021, l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha riaperto le porte ospitando la scuderia Alpha Tauri, che sarà sull'asfalto nelle giornate di mercoledì e giovedi. Una due giorni dedicata interamente a Yuki Tsunoda, il nuovo arrivato della casa di Faenza, che da questo Mondiale ha preso il posto del russo Daniil Kvyat e che affiancherà il francese Pierre Gasly. Il pilota giapponese è sceso in pista una Toro Rosso STR 14 del 2019, "griffata" AlphaTauri. Tsunoda era salito sulla monoposto anche negli ultimi test del 2020 ad Abu Dhabi. La Scuderia AlphaTauri tornerà in pista all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari anche dal 23 al 25 febbraio.