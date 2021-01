Charles Leclerc è soddisfatto della giornata di test effettuata martedì a Fiorano con la Ferrari del 2018: "E' stato utile, abbiamo accorciato la pausa invernale. Mi sono sentito subito a mio agio, ho sempre voglia di fare meglio". Sul primo giorno in rosso di Sainz: "Non se lo dimenticherà. Consigli? Se è arrivato fino a qui, non credo ne abbia bisogno. Gli faccio un grande in bocca al lupo"

Charles Leclerc è tornato martedì al volante della Ferrari dopo 44 giorni e la recente positività al Covid-19. Per il monegasco, 113 giri sulla pista di Fiorano e la ritrovata confidenza con un mezzo che, seppur del 2018, gli ha dato buone sensazioni: "E’ stato bello tornare in pista, anche se 44 giorni possono sembrare pochi, alla fine sono tanti, soprattutto quando non fai la cosa che ami di più - ha spiegato Leclerc -. Sono contentissimo di essere tornato in pista. Mi sono trovato subito a mio agio, normalmente la pausa invernale è molto più lunga, quest’anno abbiamo deciso di fare un test in gennaio e questo ci ha aiutato molto ad accorciare la solita pausa invernale, quindi non è stato come al solito. Aiuta molto girare prima della stagione anche se con una macchina 2018, perché le procedure sono molto simili a quelle di quest’anno e il lavoro con ingegneri e meccanici per trovare il massimo della performance c’è sempre. Anche se non c’è competizione e sono da solo in pista, c’è sempre la voglia di fare sempre meglio. E’ sempre bello fare una giornata così prima della stagione".