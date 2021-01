Dopo l'annuncio dell'Alfa Romeo (che toglierà i veli alla sua C41 il 22 febbraio) arriva anche quello della McLaren: fissata la data di presentazione della monoposto che affronterà il Mondiale di F1 2021. Il team di Woking svelerà al mondo la MCL35M, versione evoluta della monoposto 2020, il 15 febbraio 2021. La nuova avventura dello storico team britannico è attesa in particolare per il passaggio alla power unit Mercedes. Al fianco del confermatissimo Lando Norris ci sarà l'australiano Daniel Ricciardo, arrivato dalla Renault per sostituire Carlos Sainz (passato in Ferrari per fare coppia con Leclerc).