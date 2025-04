Al via della Sprint Race, è mucchio selvaggio nel primo vero restringimento in curva uno. A sfilare davanti a tutti è Durksen. Dietro Martins si allarga troppo, sospinto da Dunne, e va subito contro i cartelli in polistirolo esterni al tracciato e distrugge il musetto, poi Montoya va in 360°. Safety Car. Minì è tredicesimo, Fornaroli subito dietro il siciliano e Durksen davanti a tutti. Al 5° giro si riparte. Marti sorpassa Dunne e guadagna la quinta posizione. Ne guadagna una anche Minì e ne perde un’altra Fornaroli, mentre Cordeel riceve una penalità di 10” per avere provocato il testa coda di Montoya. Il piacentino è in grande difficoltà e nel giro di altre due tornate scivola in diciottesima posizione. All’undicesimo passaggio Beganovic attacca e sorpassa Durksen diventando leader della corsa e provando ad allungare. Al 16° giro ritorna in pista la Safety Car per un problema ad Esterson, fermo in pista. Maini, ultimo, tenta un pit stop della disperazione, ci prova anche Minì che è decimo e fuori dalla zona punti. E in molti lo seguono. Anche Fornaroli. Minì con gomme fresche esce quattordicesimo. La gara riparte al 19°. E’ Durksen il più veloce ad approfittarne e si riprende la testa della corsa. Ma non dura, all’ultimo giro lo sorpassa Marti e lo spagnolo del team Campos va fino in fondo con determinazione, davanti a Veerschoor (MP) e Durkseen (AIX), mentre Beganovic scivola quarto. Grande gara di rimonta dei due italiani dopo il cambio gomme. Minì ottavo entra in zona punti, Fornaroli chiude nono. In classifica rimane leader Durksen a quota 16 punti.