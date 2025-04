Charles Leclerc partirà 3° nel GP del Bahrain: "Non mi aspettavo il 3° posto, anche se sapevo che nel Q3 avevamo margine. Con le gomme nuove è andata meglio, è il risultato degli assetti estremi che abbiamo esplorato per massimizzare la macchina. Aggiornamenti? Hanno funzionato, anche se non è la pista migliore per vederli. In Arabia si vedranno ancora meglio". Guarda il video. Il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE