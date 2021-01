Cambio di denominazione per il GP di Imola, in programma il prossimo 18 aprile, che si chiamerà "Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna". A confermarlo è stato il Presidente della Regione, Stefano Bonacini

Il prossimo GP di Imola si chiamerà "Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna". A confermarlo è stato il Presidente della Regione, Stefano Bonacini, nella conferenza stampa in cui sono stati illustrati gli eventi sportivi del 2021. Imola è stata inserita nuovamente nel calendario della Formula 1 per il secondo anno consecutivo: il GP è in programma il 18 aprile e aprirà la stagione europea, seconda gara dell'anno dopo il Bahrain. “Passa anche da qui la nostra voglia di non fermarci e di ricostruire. Il Gran premio di Imola diventa Gp "del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna", ha spiegato Bonacini.