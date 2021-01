In pista a Fiorano con la Rossa del 2018, Mick Schumacher racconta tutta la sua emozione dopo la prima giornata: "Sono test particolarmente importanti, per me, sia perchè quest'anno ne sono previsti pochi altri, sia perchè giro con una Ferrari". Il pilota tedesco debutterà nel Mondiale di F1 2021 con la Haas: "Voglio essere preparato al meglio, ho sempre sognato che arrivasse questo momento"

Dopo Leclerc e Sainz è stato il turno di Mick Schumacher, sul tracciato di Fiorano: il pilota tedesco (che farà il suo debutto nel Mondiale 2021 con la Haas) descrive le prime impressioni dopo il giovedì in pista. "Quest'anno abbiamo davvero poche prove pre stagionali, quindi questi test di Fiorano sono particolarmente importanti per me. Avere l'opportunità di girare con la Ferrari poi li rende ancora più speciali . Ogni chilometro in macchina è prezioso , lo è ancora di più se percorso con una macchina di Formula 1", spiega Mick Schumacher.

"Darò il massimo per partire al meglio"

"Mi sento pronto, ho sognato questo momento tutta la vita, ora che ho la mia chance per esordire in F1 voglio fare il massimo per iniziare la stagione nel miglior modo possibile - aggiunge Mick Schumacher - Fiorano ovviamente per me è uno dei luoghi più speciali in cui girare con una monoposto di F1, venivo da piccolo quando girava mio padre".