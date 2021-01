1/20

Mick Schumacher al volante della Ferrari SF71H: il tedesco, che da questa stagione correrà in F1 con la Haas, è sceso in pista a Fiorano nella quarta giornata di test della Scuderia in vista del prossimo Mondiale. Il figlio di Schumi ha raccolto il testimone da Carlos Sainz, che in mattinata aveva percorso una cinquantina di giri. Il campione del mondo di F2 sarà in pista anche venerdì mattina, con Callum Ilott che chiuderà la sessione di test

VIDEO. Schumi in pista a Fiorano