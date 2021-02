Il pilota francese è in quarantena e ha annunciato la sua positività su Twitter. "Ho informato tutte le persone con cui sono stato in contatto negli ultimi giorni"

Il pilota francese Pierre Gasly è risultato positivo al Covid-19 ed è in quarantena, lo ha annunciato su Twitter. "Voglio farvi sapere che sono risultato positivo al Covid-19. Ho informato tutte le persone con cui sono stato in contatto negli ultimi giorni", ha detto il pilota dell'Alpha Tauri. La positività di Gasly non avrà impatto immediato sul campionato, visto che la stagione 2021 non comincerà prima del 28 marzo. "Sono attualmente in isolamento seguendo le disposizioni delle autorita' sanitarie locali" ha aggiunto Gasly che vive a Dubai. Il francese e' il sesto pilota risultato positivo dopo Lewis Hamilton, Sergio Perez, Lance Stroll, Lando Norris e Charles Leclerc.