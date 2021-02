L'Alpha Tauri ha comunicato che il 19 febbraio toglierà i veli alla nuova AT02, la monoposto con cui Pierre Gasly e Yuki Tsunoda affronteranno il Mondiale di F1 2021, al via il 28 marzo in Bahrain. La presentazione sarà online

L'Alpha Tauri si svelerà il prossimo 19 febbraio. E' quella la data in cui si scoprirà la nuova AT02, con cui Pierre Gasly e Yuki Tsunoda affronteranno il Mondiale di Formula 1 2021, al via in Bahrain il prossimo 28 marzo. La presentazione sarà online, sul sito ufficiale della scuderia. Al francese Gasly, vincitore lo scorso anno del GP di Monza, si affiancherà il rookie giapponese Tsunoda, tra i più impegnati in questa pre-stagione, con tanti chilometri percorsi sulla Toro Rosso 2019 tra Imola e Misano. L'Alpha Tauri sarà la seconda monoposto a togliere i veli dopo la McLaren.