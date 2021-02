Sebastian Vettel ha già conquistato l'Aston Martin, la sua nuova scuderia con cui debutterà a fine marzo in Bahrain: "Ha fame di vittorie, vuole essere competitivo e ha ancora voglia di divertirsi in F1. Non ha scordato come si va veloce. Ha una grande etica, è un ingegnere al volante", ha spiegato a Sky Sports il team manager Otmar Szafnauer

" Sebastian Vettel è arrivato con tanta fame e voglia di conoscenza ". Parola di Otmar Szafnauer , team manager dell' Aston Martin , che a fine marzo debutterà nel Mondiale con alla guida l'ex ferrarista. Reduce da una stagione difficile con la Scuderia, Vettel ha subito fatto breccia nel team britannico: "Per come la vedo io, a 33 anni non puoi dimenticarti come guidare velocemente una F1 - ha detto a Sky Sports -. Non l'ha scordato e ha un gran senso etico del lavoro. Ha ancora molta fame di vittorie e di performance . Abbiamo cominciato a lavorare insieme da poco tempo, ma si può già capire. Ha tanta voglia di conoscere tutto della monoposto".

"Seb vuole ancora divertirsi in Formula 1"

La stagione negativa con la Ferrari è già alle spalle per Vettel, come confermato da Szafnauer: "Un ingegnere del team mi ha descritto Seb come una grande ingegnere al volante - ha spiegato il team manager -. Vuole conoscere sempre di più e questo è un bel segnale per tutti. E' affamato e ha ancora voglia di divertirsi in Formula 1. Per lui divertimento vuol dire essere competitivo. A 33 anni ha esperienza ma ha ancora tanto da dare: con il giovane Stroll formeranno una bella coppia".