Impegnato nella prova sedile con l'Aston Martin in vista del Mondiale 2021, Sebastian Vettel è stato immortalato con un nuovo e sorprendente look: via il ciuffo per far posto a capelli molto corti, che hanno suscitato la curiosità dei tifosi

Vita nuova, look nuovo. Sebastian Vettel si è presentato con i capelli cortissimi nel video che immortala le sue prime ore in Aston Martin mentre prova l'abitacolo della monoposto che guidera' nel Mondiale 2021. Nel filmato che il team britannico ha pubblicato sui propri social network accogliendo Vettel, che il prossimo anno nella ex

Racing Point affiancherà Lance Stroll in sostituzione di Sergio Perez, il quattro volte campione si è presentato con uno stile molto diverso da quello di nemmeno due mesi fa, quando ad Abu Dhabi aveva chiuso la sua esperienza con la Ferrari. Vettel appare con i capelli molto corti e una stempiatura che ha immediatamente suscitato curiosità sui social. Un'immagine inedita quella del pilota tedesco che, lasciata la Rossa, sta per iniziare una nuova tappa nella sua lunga e straordinaria carriera in Formula 1.