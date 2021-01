Dopo essere arrivato nella factory di Silverstone, Sebastian Vettel ha cominciato a prendere le misure della sua nuova Aston Martin, effettuando la prova sedile in vista del Mondiale 2021, in cui l'ex ferrarista debutterà sulla monoposto inglese

Martedì l'arrivo nel quartier generale di Silverstone, mercoledì la prova sedile e il primo scatto al volante dell'Aston Martin. E' ufficialmente cominciata l'avventura inglese di Sebastian Vettel con il team che ha preso il posto nel Mondiale della Racing Point. Nella giornata di martedì, Seb era arrivato a bordo di un'Aston Martin stradale nella factory del team, maglione e cappello rigorosamente verdi. Dopo nemmeno ventiquattro ore, l'ex pilota della Ferrari era già calato nell'abitacolo, come dimostra una foto condivisa sui social della scuderia di Lawrence Stroll. Dopo i quattro Mondiali in Red Bull e l'esperienza in Ferrari, chiusa nel 2020 con la peggior stagione della carriera, Vettel sarà al via con l'Aston Martin nel prossimo Mondiale, affiancando il canadese Lance Stroll.