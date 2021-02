La sfida non è finita. La stagione 2020, la prima affrontata con una pandemia in corso, è stata un esempio brillante di perfetta organizzazione per la Formula 1. Regole e protocolli preziosi anche per la nuova stagione , che rimane comunque una prova altrettanto delicata. In attesa dei test in Bahrain di metà marzo, anche il calendario delle presentazioni comincia a prendere forma. Mentre è l'altro calendario, quello della stagione, che non può essere certo scritto nella pietra.

Senza Portogallo ipotesi secondo GP in Bahrain

Un punto fermo c'è: tra poco meno di 50 giorni, la prima gara ad aprire il 2021 sarà quella nel deserto di Sakhir il 28 marzo. Palcoscenico che come lo scorso anno potrebbe addirittura raddoppiare il fine settimana successivo sul layout esterno. Il Gran Premio del Portogallo, in programma il 2 maggio, è infatti fortemente a rischio. La terza tappa del Mondiale potrebbe essere cancellata a causa della situazione legata al Covid-19, che ha fatto scattare misure preventive in altri Paesi per chi proviene dalla penisola iberica, come in Gran Bretagna. Difficoltà non indifferenti, che potrebbero così spingere a rimanere in Bahrain anche per la seconda gara, chiedendo a Imola di posticipare il "Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna" di sette giorni, passando dal 18 al 25 aprile. Anche se Formula Imola, per ora, non ha ancora ricevuto alcuna indicazione differente. Ma a queste ipotesi e scenari dinamici anche la Formula 1 si dovrà abituare.