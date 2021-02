Novità in vista in Formula 1, dove già da questa stagione potrebbe fare la sua comparsa la Sprint Race al sabato: "Dobbiamo trovare nuove idee per renderci attraenti, senza perdere la tradizione. Ne stiamo discutendo con i team", ha detto il CEO Stefano Domenicali. Bocciata invece l'idea della griglia invertita

"Due gare in Bahrain il nostro piano B"

leggi anche

Mondiale 2021, si torna all'ora con cifra tonda

Domenicali ha poi rivelato che discussioni sono in corso per assegnare la terza gara della stagione, al momento vacante. Il Portogallo era l'indiziato numero 1, ma se così non fosse possibile, l'alternativa sarà quella di correre due gare in Bahrain, come già accaduto nel 2020. "Appena possibile faremo l'annuncio - ha spiegato Domenicali -. Non nei prossimi due mesi, ma nei prossimi giorni. Ho avuto molte riunioni in questi giorni per verificare le varie situazioni e uno dei piani B è quello di correre due GP consecutivi in Bahrain. Niente però è confermato, il nostro obiettivo è mantenere inalterato il calendario di adesso".