Yuki Tsunoda macina altri importanti chilometri in vista dell'esordio in Formula 1, previsto in Bahrain a marzo: il rookie giapponese è stato protagonista di una giornata di test a Misano con la STR14 Toro Rosso del 2019, marchiata però con livrea Alpha Tauri. Si tratta della quarta presenza per Tsunoda sulla monoposto di Faenza

GASLY POSITIVO AL COVID