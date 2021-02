"Sarà un contratto biennale - spiega Carlo Vanzini - ma credo si stia aspettando anche un 'effetto marketing'. Non dimentichiamo che Ineos - ora protagonista della Prada Cup con Luna Rossa - è entrata con forza nelle vicende Mercedes ed è così quando fa il suo ingresso nello sport. Chissà che non voglia sfruttare questa attesa per un grande appuntamento finalizzato all'annuncio e così rendere meno scontato quello che per tutti noi è abbastanza scontato: il rinnovo di Hamilton con la Mercedes".

Accordo attorno ai 45 milioni di dollari

"La sua presenza la do per scontata al via del prossimo campionato - racconta Roberto Chinchero - e non credo che Mercedes si farà imporre una clausola sulla scelta del secondo pilota perché non è nella loro filosofia e credo non lo sia nemmeno in quella di Hamilton. Però si sono dette tante cose, e quando i protagonisti non parlano, lasciano campo aperto alle speculazioni. E' una questione di retribuzione e probabilmente di durata, ma mi aspetto un biennale o un 1+1 con opzione per rinnovo al termine del 2021. Quanto alle cifre, non credo siano molto più alte rispetto all'ultimo contratto. C'è infatti un aspetto da tener presente, ovvero che molte figure di spicco nell'organigramma Mercedes si sono ridotte lo stipendio. In dollari, Hamilton percepirà circa 45 milioni l'anno".