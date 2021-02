Negativo all'ultimo tampone, il pilota dell'Alpha Tauri è sceso in pista a Dubai con in kart della scuderia fondata da Leclerc in collaborazione con Birel ART

Pierre Gasly, pilota dell'Alpha Tauri, non è più positivo al Covid-19. Negativo all'ultimo tampone, ora il francese può prepararsi al prossimo Mondiale di Formula 1. E infatti è già sceso in pista, non su una monoposto per ora: Gasly ha infatti pubblicato sui social una foto che, a Dubai, lo ritrae assieme ai kart della scuderia fondata da Charles Leclerc in collaborazione con Birel ART. “Mi sono davvero divertito. È stato fantastico tornare a girare in pista, grazie Charles per avermi risolto il problema”, ha scritto.