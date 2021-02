Il numero dei nuovi casi di Covid nel mondo è in calo per la quarta settimana consecutiva, mentre quello dei decessi è in diminuzione per la seconda settimana di fila. Lo ha annunciato in conferenza stampa a Ginevra, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, Abruzzo (con le province di Pescara e Chieti in rosso), Liguria, Toscana e la provincia di Trento passeranno da zona gialla a zona arancione a partire da domenica 14 febbraio. In arancione restano anche l'Umbria e la provincia di Bolzano, anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive. La Sicilia invece diventerà gialla da lunedì 15 febbraio. QUI PER L'APPROFONDIMENTO

In Germania sono stati registrati 8.354 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 551 decessi: lo rende noto il Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata di monitorare l’andamento della pandemia in Germania. Salgono così a 2.328.447 le persone contagiate e a 64.742 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia.

Nuova ordinanza, come cambiano i colori delle regioni

Rezza: "Anche per varianti mantenere blocco mobilità regioni"

Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza: "Anche a causa della diffusione delle nuove varianti, la cui prevalenza è del 18%, è bene mantenere comportamenti prudenti e il divieto di mobilità da una regione all'altra"

Ministero della Salute, quasi 2,7 milioni di casi totali

Da inizio epidemia i casi totali accertati in Italia salgono a 2.697.296, i decessi a 93.045. Le persone attualmente positive sono 402.174 (-2.845 rispetto a ieri), i guariti o dimessi sono 2.202.077 (+16.422). In isolamento domiciliare ci sono 381.343 persone (-2.608 rispetto a ieri)

Nuovi casi regione per regione

Lombardia 2.526

Campania 1.637

Emilia Romagna 1.538

Lazio 1.089

Puglia 1.020

Piemonte 869

Veneto 756

Toscana 727

P.A. Bolzano 640

Marche 515

Umbria 494

Sicilia 491

Abruzzo 357

Liguria 332

Friuli Venezia Giulia 290

P.A. Trento 219

Calabria 115

Molise 107

Basilicata 90

Sardegna 87

Valle d'Aosta 9

Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento in arancione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che portano in arancione le tre regioni, Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento, e che saranno valide a partire da domenica

Ministero della Salute: calano i ricoveri

Secondo i dati diramati dal Ministero della Salute, le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid-19 sono 2.095, in calo di 31 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 18.736 (-206 rispetto a ieri)

Ministero della Salute: tasso di positività al 4,5%

Sono stati 305.619 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 292.533 (13 mila in meno). Il tasso di positività è del 4,5% (ieri 5,1%)

Ministero della Salute: 13.908 nuovi casi e 316 decessi

Secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore accertati 13.908 nuovi casi e registrati 316 decessi

Oms, casi nel mondo in calo per la quarta settimana

Il numero dei nuovi casi di Covid nel mondo è in calo per la quarta settimana consecutiva, mentre quello dei decessi è in diminuzione per la seconda settimana di fila. Lo ha annunciato in conferenza stampa a Ginevra, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Oms, sull'origine del virus ogni ipotesi resta aperta

"Dopo aver parlato con alcuni membri del team" dell'Oms, che ha svolto l'inchiesta a Wuhan sull'origine del coronavirus, "desidero confermare che tutte le ipotesi rimangono aperte e richiedono ulteriori analisi e studi". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Regno Unito, oltre 15mila nuovi contagi

In Regno Unito nelle ultime 24 ore registrati 15.144 nuovi casi e 758 decessi. La campagna di vaccinazione è arrivata a somministrare 14.012.244 dosi

Covid, controlli polizia: giovedì sanzionate 695 persone

Nella giornata di ieri, 11 febbraio, le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid hanno controllato 98.564 persone, delle quali 695 sanzionate amministrativamente e 34 denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati diffusi dal Viminale, i controlli hanno riguardato anche 13.825 tra esercizi ed attività, con 48 titolari sanzionati e 15 chiusure

Brusaferro: "In 5-6 settimane variante inglese dominante"

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: "Il dato di circa il 18% di prevalenza è in linea con quelli europei, ma sappiamo che la variante inglese nell'arco di 5 o 6 settimane potrebbe sostituire completamente o quasi l'altro ceppo attualmente circolante"

Rezza: "Varianti preoccupano, accelerare con vaccini"

Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "Quello che più ci preoccupa in questa fase, è il fatto che viene segnalata ormai diffusa sul territorio nazionale la presenza di varianti virali. La più nota è la cosiddetta variante inglese. Ma quelle brasiliana e sudafricana hanno anche un'altra mutazione, meno frequente, che deforma la conformazione della proteina spike e può ridurre parzialmente l'efficacia dei vaccini. Quindi dobbiamo sbrigarci con le campagne vaccinali e diminuire la velocità della circolazione virale a tutti i costi