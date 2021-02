Arrivano buone notizie da Berna su Fernando Alonso dopo l’incidente in bicicletta nel quale è rimasto coinvolto ieri mentre si allenava a Lugano in vista della nuova stagione. Dopo una notte in osservazione, infatti, nella mattinata il 2 volte campione del mondo di F1 è stato sottoposto a un’operazione correttiva alla mascella superiore, fratturatasi dopo la caduta di ieri, e alla ricostruzione di due denti. Alonso, come comunicato da una nota ufficiale del suo nuoto team Alpine F1, ha risposto molto bene all’intervento e ora rimarrà in osservazione per altre 48 ore prima di venire dimesso e riprendere, dopo un giusto riposo, la sua preparazione in vista dell’inizio del Mondiale, prevista per il 28 marzo in Bahrain, che non dovrebbe essere a rischio per lo spagnolo. L'obiettivo sono i test, che si terranno dal 12 al 14 marzo sempre nel regno del golfo persico. “Guardando avanti”, si legge nel comunicato, “dopo alcuni giorni di completo riposo, Alonso potrà riprendere progressivamente l'allenamento. Ci aspettiamo che sia pienamente operativo per intraprendere la preparazione per la stagione. Alpine F1 Team e Fernando ringraziano tutti coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza al pilota. Appena avremo ulteriori aggiornamenti verranno prontamente comunicati”.