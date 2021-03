Dopo la Mercedes, oggi tocca anche all'Alpine F1 Team presentare team e squadra. Presente Ocon, Alonso da remoto dopo aver spiegato la scelta in un breve video. Lo spagnolo è anche alle prese con il recupero dopo un incidente in bici. Qui seguiremo l'evento delle 16 in live streaming e con tutti gli approfondimenti

Non solo Mercedes, è anche il giorno dell'Alpine F1 Team. Alla presentazione, anche questa virtuale come nel caso dei campioni del mondo, non sarà presente Fernando Alonso. Lo spagnolo sarà però collegato da remoto: Nando rientra in Formula 1 dopo aver lasciato nel 2018 ed è alle prese con il recupero dopo l'incidente in bici e il conseguente intervento alla mascella. Ma, ha spiega, l'assenza è dovuta anche alle difficoltà per gli spostamenti per le restrizioni anti Covid. Presente, invece, il compagno di squadra Esteban Ocon. Da ricordare l'arrivo di Davide Brivio, ex Yamaha, nel ruolo di direttore sportivo. Anche questo evento, come quello Mercedes, potrete seguirlo su Skysport.it attraverso tutti gli aggiornamenti, i video e le foto.