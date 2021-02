Buone notizie per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, due volte campione del mondo di Formula 1, è stato dimesso dall'ospedale dopo l'intervento alla mascella al quale è stato sottoposto a seguito di un incidente in bicicletta nel quale è rimasto coinvolto lo scorso 11 febbraio. "Dopo un periodo di osservazione di 48 ore in ospedale in Svizzera, Fernando Alonso è stato dimesso per continuare il suo recupero a casa - recita una nota del team Alpine F1 - Ora seguirà un breve periodo di riposo totale prima di riprendere progressivamente l'allenamento in vista dell'inizio della stagione".