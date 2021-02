Il giorno della presentazione della McLaren per il Mondiale 2021 è stato anche il primo in cui abbiamo visto all'opera Daniel Ricciardo e Lando Norris, tra i più simpatici e amati piloti del campionato. E loro non hanno deluso le aspettative: hanno e suonato e cantato! L'obiettivo, rivela l'account Twitter del team, è creare un inno della McLaren che possa colonna sonora della nuova stagione di Formula 1. Ci riusciranno?

