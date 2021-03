Oggi la scuderia campione del mondo presenta la squadra e svela la W12, la vettura con cui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas scenderanno in pista per il Mondiale 2021. Qui la diretta dell'evento con tutte le news, i video, le foto e gli approfondimenti. Nel pomeriggio toccherà all'Alpine di Alonso e Ocon

Mercedes W12 , la macchina da battere. Verrà svelata in mattinaa la nuova monoposto della scuderia di Brackley per la Formula 1 2021 . Su Skysport.it seguiremo in diretta l'evento e la presentazione del team che di fatto apre la stagione del team campione del mondo. Dopo una lunga attesa, nelle scorse settimane è arrivato anche il rinnovo di Lewis Hamilton , confermando così la coppia formatasi nel 2017 con Valtteri Bottas . Racconteremo la presentazione della W12 e del team attraverso una serie di approfondimenti nel nostro speciale: foto, video e un focus sui protagonisti. Nel pomeriggio sarà svelata un'altra vettura, si tratta dell' Alpine di Fernando Alonso (assente perché alle prese con il recupero dopo un incidente) ed Esteban Ocon .

Quando avrà inizio la stagione di Formula 1?

Il Mondiale 2021 di Formula 1 prenderà il via in Bahrain il prossimo 28 marzo, a metà mese semaforo verde per i test in programma dal 12 al 14, sempre sulla pista di Sakhir.