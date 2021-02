1/17

PRESENTAZIONE E SHOW MUSICALE! - A Woking è stata svelata la nuova monoposto McLaren per il Mondiale. E' la MCL35M di Norris e Ricciardo. L'evento ha rispecchiato in pieno il modo di essere dei due piloti che si sono esibiti anche in sala registrazione, cantando e suonando, e poi risposto alle domande di alcuni tifosi collegati in diretta. Di seguito le immagini più belle della serata e i dettagli della vettura che rivedremo in pista a Sakhir per il test di metà marzo.

SVELATA LA NUOVA McLAREN PER IL MONDIALE 2021 - VIDEO