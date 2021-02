Tre giornate di test per il team di Maranello in Spagna per testare le gomme Pirelli da 18 pollici della stagione 2022: Leclerc e Sainz girano sulla SF90. Prime due giornate lavoro sul bagnato

Si parte dalla Ferrari per testare le gomme Pirelli del 2022. La Scuderia di Maranello, con Sainz e Leclerc alla guida della SF90 - la macchina del 2019 - è in pista a Jerez de la Frontera per il collaudo delle gomme da 18 pollici che verranno montate tra due stagioni. Oggi e domani si lavorerà sul bagnato, mentre la terza e ultima giornata su pneumatici slick.

Il programma

A volante si alterneranno per mezza giornata ciascuno Charles Leclerc e Carlos Sainz. Per entrambi l’occasione diventa un "riscaldamento" per prepararsi al prossimo Mondiale e anche in vista dei test pre campionato.