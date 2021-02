Ferrari, oggi la presentazione del team LIVE

Leclerc, Sainz e Binotto: Live Streaming su Sky alle 17

Non sarà però l'unico appuntamento in agenda: Leclerc, Sainz e il team principal Mattia Binotto saranno protagonisti alle 17 di un'intervista in diretta su Sky Sport24 e in live streaming su Skysport.it. Un modo per cercare di cogliere le prime sensazioni in vista della gara d'esordio nel weekend del 28 marzo in Bahrain.