Oggi tocca alla Red Bull. Si chiama RB16 la monoposto del team anglo-austriaco per il Mondiale 2021 che verrà presentata ufficialmente nel corso di questa giornata. La scuderia guidata da Christian Horner, con una coppia di piloti composta da Max Verstappen e dalla new entry (per il squadra) Sergio Perez, è pronta a mostrare una vettura che non sarà troppo diversa da quella 2020, ovvero dalla che ha chiuso al secondo posto il Mondiale costruttori.