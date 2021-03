Il CEO Groupe Renault nel giorno della presentazione dell'Alpine A521 per il prossimo Mondiale di F1: "Un nuovo inizio che si fonda su una storia di 40 anni. Non vedo l'ora che inizi il Mondiale"

Nel giorno della presentazione dell'Alpine A521 per il Mondiale di F1, a parlare è anche il CEO di Renault, Luca De Meo: “È una vera gioia vedere la forza del marchio Alpine su un'auto di Formula 1. Nuovi colori, nuovo team dirigenziale, progetti ambiziosi: è un nuovo inizio, che poggia su una storia di 40 anni. Uniremo i valori di autenticità, eleganza e audacia di Alpine con la nostra esperienza dal punto di vista ingegneristico e del telaio. Questa è la bellezza di correre da team ufficiale, gareggeremo contro i più grandi nomi e in gare spettacolari. Non vedo l'ora che inizi la stagione".