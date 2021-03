È tutto pronto per la "Ferrari All Stars Racing Night", che dalle 19.30 vedrà impegnati sim driver, piloti reali di auto e di moto - tra questi Valentino Rossi - giornalisti e influencer che si confronteranno sulla piattaforma di Assetto Corsa al volante della Ferrari 488 Challenge Evo. Una gara che avrà come commentatori d’eccezione Charles Leclerc e Marc Gené. Appuntamento in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)