Tsolov vince la Feature Race nel Principato davanti a Dunne (Rodin), terzo Beganovic (Dams). Minì ha perso una grande occasione per conquistare dei punti. Rimane leader, il siciliano, a quota 63, ma con un solo punto di vantaggio sul bulgaro, diventato oggi il suo avversario più concreto. Alle 15 la F1 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA F1

La Feature Race della Formula 2 se l'aggiudica Tsolov davanti a Dunne e Beganovic. Occasione persa per l'italiamo Minì, non arrivano punti ma per ora resta al comando della classifica del campionato.

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Dopo una Sprint Race povera di emozioni nella quale tuttavia Gabriele Minì è riuscito a salire sul podio conquistando punti preziosi per la sua leadership in classifica, il pilota palermitano si accomoda nella Feature Race di Formula 2 del Principato in terza fila. Davanti partono il brasiliano Camara (Invicta) in pole e il bulgaro Tsolov (Campos) poco dietro. Proprio alle spalle del siciliano scatta il messicano Léon (Campos), suo primo avversario in campionato. Contatto tra Montoya e Varrone durante il giro di formazione. Allo spegnimento delle luci il primo a prendere la testa della corsa è Camara. Minì quinto. Primi giri condotti a suon di passaggi veloci, poi gruppo compatto.

GIà dal sesto giro i pochi piloti partiti con le supersoft rientrano a cambiare gomme, ma erano sul fondo. Per una buona metà della corsa la gara si cristallizza sulle posizioni guadagnate dopo il via: Camara, Tsolov, Dunne, Beganovic, Mini, Stenshorne, Léon, Bilinski, Maini, Miyata nei primi dieci. Esattamente a metà gara Tsolov segna il giro veloce. Al 26° giro pit stop di Minì, con un leggero ritardo nell’inserimento dell’anteriore destra, perdendo una posizione in pista. Anche gli altri piloti incominciano a rientrare, ma l’impressione è che la frittata sia stata oramai fatta. Minì è dietro Leon e anche dietro a Bilinski.