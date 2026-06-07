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Formula 3, festa italiana con Badoer: vince la Feature. Ugochukwu sempre leader

MONTE-CARLO
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Vittoria italiana di Brando Badoer (Rodin) nella Feature Race con uno splendido flag to flag. Secondo Nael (Campos) e terzo Slater (Trident). Con il suo quarto posto Ugochukwu (Campos) consolida il primato in classifica generale a quota 43 punti, davanti a Del Pino (33), Slater (33) e Badoer (28). Alle 15 la F1 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA F1

Festa italiana a Monaco con il successo di Brando Badoer del team Rodin nella Feature Race di Formula 3. Secondo posto per Nael e terzo Slater.

Cancellata la vittoria di Yamakoshi (VAR) per una irregolarità tecnica, si ripropone in Feature Race di Formula 3 l’opportunità ghiotta per Brando Badoer per rifarsi dopo la sfortunata Gara Sprint di ieri, schierato in prima fila con la sua Rodin accanto al poleman Nael (Campos), altra vittima di una corsa breve che a MonteCarlo non è stata felice per chi partiva nelle posizioni di rincalzo determinate dalla inversione di griglia dei primi dodici tempi in qualifica. Dalla seconda fila scatta il leader del campionato Uguchukwu (Campos). Allo spegnimento dei semafori il mucchio si dispone con intelligenza in fila indiana e Badoer prende la testa del gruppo. Va subito a muro invece Taponen -che già partiva con cinque posizioni di arretramento per l’incidente causato nella gara Sprint- poco dopo la ‘Rascasse’. Safety Car. 

Fuori anche Nakamura e Gladysz, che ha causato il contatto. Si riparte al quinto giro. Gara come da tradizione cristallizzata per buona parte del chilometraggio da percorrere. Sul traguardo all’ultimo giro, sotto la bandiera a scacchi, passa davanti a tutti Badoer (Rodin), con uno splendido flag to flag. Secondo Nael (Campos) e terzo Slater (Trident). Con il suo quarto posto Ugochukwu (Campos) consolida il primato in classifica generale a quota 43 punti, davanti a Del Pino (33), Slater (33) e Badoer (28).

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