Ritorna l'appuntamento più glamour dell'anno: il Gp di Monaco . Appuntamento in pista oggi, venerdì 5 giugno, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato 6 è tempo di andare a caccia della pole position, con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica 7, infine, è il momento della gara , con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup .

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.