F1, orari GP Monaco: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
Sesto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Dalle libere di oggi al GP di domenica 7, tutto in diretta esclusiva, il Gran Premio di Monaco da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K
Ritorna l'appuntamento più glamour dell'anno: il Gp di Monaco. Appuntamento in pista oggi, venerdì 5 giugno, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato 6 è tempo di andare a caccia della pole position, con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica 7, infine, è il momento della gara, con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
F1: il GP di Monaco in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now
Venerdì 5 giugno
- Ore 11: F3 - Qualifiche
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15:05 F2 - Qualifiche
- Ore 16.45: Paddock Live
- Ore 17: F1 – Prove Libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.40: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 6 giugno
- Ore 10.40: F3 – Sprint Race
- Ore 12.15: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16.00: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 7 giugno
- Ore 07.50: F3 – Feature Race
- Ore 09.30: F2 – Feature Race
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
I primi passaggi delle repliche di qualifiche e GP su Sky Sport F1
- Qualifiche: 19.30 e 21 del 6 giugno
- Gara: 19.30 e 22 del 7 giugno