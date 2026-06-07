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F1, Brembo dopo le parole di Leclerc: "Prematuro fare considerazioni prima dell'analisi"

GP MONACO
©Ansa

L'azienda che produce i freni per la Ferrari commenta le parole del monegasco nel post-gara: "Siamo sorpresi dalle sue dichiarazioni, non sappiamo ancora la causa del problema alla sua macchina. Prematuro fare valutazioni prima delle analisi". Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: HIGHLIGHTS

GP di Monaco terminato nel muro per Charles Leclerc. Il ferrarista, che già ieri e durante la gara aveva criticato i freni via radio, ha commentato così il ritiro dopo la gara: "Problemi ai freni, finire così è frustrante". Brembo, che fornisce i freni alla Ferrari, ha risposto con un comunicato: "Il Gruppo Brembo esprime grande stupore per quanto accaduto a Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monaco ed è molto sorpreso dalle dichiarazioni rilasciate dal pilota nel dopo-gara. La partnership tra Brembo e Scuderia Ferrari prosegue da oltre 50 anni e si estende anche ad altri marchi del Gruppo, come le frizioni AP Racing e gli ammortizzatori Öhlins, confermando la solidità e l’ampiezza della collaborazione. L’azienda non conosce attualmente le cause dei problemi riscontrati da Charles Leclerc e ritiene pertanto prematuro formulare valutazioni tecniche definitive prima dell’analisi dei dati disponibili. In casi come questo è infatti necessario esaminare i dati di telemetria insieme agli ingegneri del team per individuare con precisione l’origine dell’episodio. Brembo è oggi un punto di riferimento per la Formula 1 ed è presente sulla totalità delle monoposto con proprie tecnologie frenanti. Nel corso degli anni, i team del Campionato Mondiale hanno continuato a scegliere le soluzioni Brembo, riconoscendone affidabilità, innovazione e prestazioni ai massimi livelli. Il Gruppo continuerà a investire in innovazione, affidabilità e prestazioni, proseguendo la collaborazione con Scuderia Ferrari e con tutti gli altri team di Formula 1".

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