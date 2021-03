La Formula 1 ha ufficializzato la presenza del GP del Portogallo nel Mondiale 2021: si correrà a Portimao nel weekend dal 30 aprile al 2 maggio. Sono così confermate anche le 23 gare previste nel calendario. Il CEO Domenicali sulla presenza del pubblico: "Abbiamo dimostrato di poter offrire gare in sicurezza, stiamo lavorando affinché ci possano essere i tifosi come lo scorso anno" CALENDARIO F1 2021: CIRCUITI, DATE, ORARI Condividi:

Il GP del Portgallo nel calendario del Mondiale 2021: c'è la conferma da parte della Formula 1 che annuncia e ribadisce la presenza della gara di Portimao nel weekend dal 30 aprile al 2 maggio. Sono così confermate anche le 23 gare previste per questa stagione che scatterà il 28 marzo in Bahrain. La gara in Portogallo torna dopo l'esperienza dello scorso campionato: "A ottobre 2021 - si legge nel comunicato della F1 - Portimao è entrata per la prima volta nel calendario e siamo tornati in Portogallo dopo 25 anni dall'ultima gara. La gara è stata emozionante e ha visto Lewis Hamilton salire sul gradino più alto del podio insieme a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Siamo stati felici di accogliere 27.000 fan per godere di quello spettacolo".



Sulla presenza del pubblico "Abbiamo lavorato a stretto contatto con il promotore e il governo portoghese per quanto riguarda la presenza dei fan in questa stagione - prosegue la nota -. La nostra prima priorità è la sicurezza del nostro personale e delle comunità dove arriviamo nel corso del campionato, e la scorsa stagione abbiamo dimostrato di poter correre in sicurezza. Ci aspettiamo che una decisione venga presa dalle autorità nelle prossime settimane e forniremo ulteriori aggiornamenti al riguardo non appena ne sapremo di più".

Stefano Domenicali, presidente e CEO F1 “Siamo entusiasti di questa notizia dopo l'enorme successo della gara lo scorso anno. Vogliamo ringraziare il promotore e il governo portoghese per il loro duro lavoro e dedizione nel raggiungere questo obiettivo. Siamo fiduciosi ed entusiasti della stagione che sta per cominciare, avendo dimostrato lo scorso anno di poter gareggiare in sicurezza e portare ai nostri milioni di tifosi emozioni in momento difficile. Speriamo di accogliere nuovamente i tifosi a Portimao in questa stagione in modo sicuro e stiamo lavorando sui dettagli di questo piano".

Il calendario del Mondiale di F1 2021 GP Bahrain : dom 28 Mar, ore 17:00

: dom 28 Mar, ore 17:00 GP Emilia Romagna : Dom 18 Apr, ore 15:00

: Dom 18 Apr, ore 15:00 GP Portogallo : Dom 2 maggio, ore 15.00

: Dom 2 maggio, ore 15.00 GP Spagna : Dom 9 Mag, ore 15:00

: Dom 9 Mag, ore 15:00 GP Monaco : Dom 23 Mag, ore 15:00

: Dom 23 Mag, ore 15:00 GP Azerbaigian : Dom 6 Giu, ore 14:00

: Dom 6 Giu, ore 14:00 GP Canada : Dom 13 Giu, ore 20:00

: Dom 13 Giu, ore 20:00 GP Francia : Dom 27 Giu, ore 15:00

: Dom 27 Giu, ore 15:00 GP Austria : Dom 4 Lug, ore 15:00

: Dom 4 Lug, ore 15:00 GP Gran Bretagna : Dom 18 Lug, ore 16:00

: Dom 18 Lug, ore 16:00 GP Ungheria : Dom 1 Ago, ore 15:00

: Dom 1 Ago, ore 15:00 GP Belgio : Dom 29 Ago, ore 15:00

: Dom 29 Ago, ore 15:00 GP Olanda : Dom 5 Set, ore 15:00

: Dom 5 Set, ore 15:00 GP Italia : Dom 12 Set, ore 15:00

: Dom 12 Set, ore 15:00 GP Russia : Dom 26 Set, ore 14:00

: Dom 26 Set, ore 14:00 GP Singapore : Dom 3 Ott, ore 14:00

: Dom 3 Ott, ore 14:00 GP Giappone : Dom 10 Ott, ore 07:00

: Dom 10 Ott, ore 07:00 GP USA : Dom 24 Ott, ore 21:00

: Dom 24 Ott, ore 21:00 GP Messico : Dom 31 Ott, ore 20:00

: Dom 31 Ott, ore 20:00 GP Brasile : Dom 7 Nov, ore 18:00

: Dom 7 Nov, ore 18:00 GP Australia : Dom 21 Nov, ore 07:00

: Dom 21 Nov, ore 07:00 GP Arabia Saudita : Dom 5 Dic, ore 17:00

: Dom 5 Dic, ore 17:00 GP Abu Dhabi: Dom 12 Dic, ore 14:00