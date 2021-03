2/25 ©LaPresse

1974-76: LAUDA-REGAZZONI. Preceduta da Ickx-Merzario, la coppia formata dall'austriaco e dallo svizzero dà il via alle "coppie fisse" nella F1 (in passato gareggiarono anche 6-7 piloti a stagione al fianco degli iridati Ascari, Fangio, Hawthorn). Due i titoli Costruttori per Regazzoni e Lauda, che si aggiudica anche i rispettivi Mondiali Piloti, piazzando il tris nel 1977, affiancato dall'argentino Carlos Reutemann.