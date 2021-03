Terminate le presentazioni di team e monoposto, ora la Formula 1 è in Bahrain per tre giorni di test: dal 12 al 14 marzo, dalle ore 8 alle 17, potrete seguirli in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e, fino a mezzogiorno, in Live Streaming su Skysport.it. Il Mondiale è sempre più vicino: il 18 scatta la prima gara proprio sul tracciato di Sakhir

E ora si comincia a fare sul serio. Terminato il programma delle presentazioni delle nuove monoposto di Formula 1, il Circus è in Bahrain per il via della stagione 2021. Il primo assaggio è quello dei test, dal 12 al 14 marzo, che Sky Sport F1 (canale 207) trasmetterà in diretta, con la sessione del mattino in Live Streaming su Skysport.it. Sarà un modo per capire a che punto è la preparazione dei team, il valore delle monoposto, senza perdere di vista i tre rookie della stagione: Yuki Tsunoda dell'AlphaTuri e i due Haas Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Poi, il 28 marzo, avrà inizio il Mondiale sempre sul tracciato di Sakhir.