Il CEO della Formula 1 fissa gli obiettivi a medio-lungo termine: "Portare a conclusione una stagione resa complicata dal punto di vista logistico dalla pandemia. Si lavora per il futuro, vogliamo riavvicinare i tifosi e le nuove generazioni"

"Il nostro obiettivo è cercare di portare a termine una stagione complicata dal punto di vista logistico a causa della pandemia". Così Stefano Domenicali, CEO della F1, nella terza giornata di test in Bahrain. "Poi lavoriamo per il futuro - ha aggiunto - con la prossima stagione che prevede il cambio di regolamenti. Vogliamo avvicinare e nuove generazioni e in generale riavvicinare i tifosi alla Formula 1 e questo sta già succedendo".