"Proveremo a migliorare rispetto alla passata stagione, ma non ci saranno miracoli. Bisogna essere realisti e, anche se lo spero, non credo lotteremo per il titolo Mondiale nel 2021". Charles Leclerc, pilota della Ferrari, parla così a CodeSport della stagione che scatterà il 28 marzo sul circuito di Sakhir, in Bahrain. "È ancora presto per parlare delle prestazioni della SF21", ha spiegato il monegasco che poi ha aggiunto: "Quando parlavo di riportare la Ferrari ai vertici, era un obiettivo di medio/lungo termine e non al 2021. Il regolamento tecnico non permette di fare quello che vogliamo sulla macchina. L'SF21 non è una rivoluzione ma un'evoluzione dell’SF1000".