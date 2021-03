Prende il via questo fine settimana la 72^ stagione della F.1, campionato istituito nel 1950. Questo sarà il 17° GP del Bahrain: tutto il weekend in diretta su Sky Sport. La prima edizione si svolse nel 2004 e vinse Michael Schumacher su Ferrari. La numerazione delle edizioni non coincide con le stagioni trascorse perché nel 2011 il GP fu cancellato per disordini e proteste contro il governo. L’anno scorso al GP del Bahrain si è affiancato il GP di Sakhir, ultimo dei 3 casi in cui la F.1 nel 2020 ha corso in settimane consecutive nello stesso circuito dopo il Red Bull Ring

(Austria e Stiria) e Silverstone (Gran Bretagna e 70° Anniversario).