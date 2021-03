Il pilota della Haas nella conferenza che ha ufficialmente aperto il Mondiale 2021: "Un lungo percorso per arrivare qui, una bellissima sensazione. E ora voglio di più". Tutto il weekend del GP di Sakhir è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

nel giorno che dà il via con le interviste alla sua carriera in Formula con la scuderia americana Haas nel GP del Bahrain .

"Ho iniziato a gareggiare nei kart a due anni e mezzo. Ho amato tanti sport, ma - spiega il pilota tedesco - nulla mi ha dato le stesse sensazioni di quelle di gareggiare in macchina. E' unaì decisione che ho preso insieme a mio padre, è passato tanto tempo e ora sono qui".

Che GP sarà quello di Mick in Bahrain?

"Per quanto riguarda il weekend di gara devo riuscire a comprendere le gomme. Sembra abbastanza diverso rispetto all'anno scorso, sarà importante avere il maggior numero di informazioni possibili. Onestamente mi sarebbe piaciuto cominciare a Melbourne ma anche Sakhir è un gran circuito è bello e divertente essere qui ripensando a quando vinse qui per la prima volta. Che cosa direbbe mio padre del debutto? E' un qualcosa di molto privato e non devo essere io a rispondere".