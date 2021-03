Il campionato di Formula 2 riparte dal Bahrain, sul circuito del Sakhir. E lo fa con una rivoluzione del format, aggiungendo una gara Sprint, spostando la Feature Race alla domenica e separando la categoria dalla sorella minore –la F3- che non correrà più nello stesso week-end della F2 e incomincerà solo a maggio a Barcellona. Questa stagione, la prima post-Mick Schumacher, sarà articolata su 10 tappe, fra le quali anche Monza, ma per una metà si correrà fuori Europa o in tracciati cittadini, compresa la novità della pista di Jeddah in Arabia Saudita.

Il nuovo format conserverà la struttura del venerdì: prove libere da 45 minuti e poi qualifica da 30 che determinerà la griglia della gara 3, la più importante, la più lunga e con il pit stop obbligatorio, spostata alla domenica poco prima del Gran Premio di F1. Al sabato si correranno invece due Sprint Race, su una distanza e con punteggi inferiori: in gara 1 lo schieramento sarà determinato invertendo i primi 10 della qualifica, in gara 2 con la top 10 al traguardo di gara 1 rovesciata. Un regolamento che creerà un po' di problemi inizialmente per individuare la gestione e la strategia più corrette, pur con il rischio di vedere un po' sminuita l’importanza delle qualifiche.

Infatti, seppure la pole-position garantirà sempre 4 punti extra, comporterà il rischio di ritrovarsi poi decimi in griglia nella Sprint 1 e magari poco più avanti nella 2. Una prospettiva che su circuiti proibitivi per i sorpassi, come Montecarlo, potrebbe suggerire persino di puntare da subito al quarto-quinto crono. In ogni caso, la costanza di rendimento sarà ancora più necessaria che in passato. Approdati in F1 alcuni protagonisti della scorsa stagione (come il campione uscente della categoria Mick Schumacher, Nikita Mazepin o Yki Tsunoda) e rivolto altrove il proprio interesse altri, i riflettori puntano dichiaratamente su piloti in cerca di rivincita, come Robert Shwartzman, Guanyu Zhou, Felipe Drugovich, Dan Ticktum, Christian Lundgaard e Marcus Armstrong o rookies come Oscar Piastri (vincitore della F3 2020) Théo Pourchaire e Liam Lawson. Come sempre Sky seguirà le due categorie propedeutiche con me e Marcello Puglisi. Pronti? Vi aspettiamo!

IL FORMAT

Venerdì

Prove Libere (45 minuti)

Qualifica (30 minuti)



Sabato

Sprint Race 1 (120 km o 45 minuti, senza pit-stop)

Sprint Race 2 (120 km o 45', senza pit-stop)



Domenica

Feature Race (170 km o 60 minuti, con pit-stop)



Il nuovo sistema di punteggio



Sprint Race: 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 (top 8)

Feature Race: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 (top 10)



4 punti per la pole-position, 2 per il giro più veloce

IL LINE-UP 2021

Prema

Robert Shwartzman - Oscar Piastri



Carlin

Dan Ticktum - Jehan Daruvala



Hitech

Liam Lawson - Juri Vips



DAMS

Marcus Armstrong - Roy Nissany



HWA Racelab

Matteo Nannini - Alessio Deledda



Campos

Ralph Boschung - Gianluca Petecof



Charouz

David Beckmann - Guilherme Samaia



Trident

Marino Sato - Bent Viscaal



Virtuosi

Felipe Drugovich - Guan Yu Zhou



ART

Theo Pourchaire - Christian Lundgaard



MP Motorsport

Lirim Zendeli – Richard Verschoor