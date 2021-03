Due membri dello staff del team Aston Martin di Formula 1 sono risultati positivi al coronavirus e sono in quarantena: lo ha reso noto il team inglese poche ore prima dell'avvio delle prime prove libere per il Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale della stagione. L'Aston Martin nelle ultime due stagioni aveva gareggiato come Racing Point. I suoi piloti, come noto, sono l'ex campione del mondo Sebastian Vettel e Lance Stroll, figlio del proprietario della scuderia e presidente del gruppo Aston Martin Lagonda.