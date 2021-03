Al termine delle seconde libere, dopo uno stint decisamente sottotono, Valtteri Bottas si sfoga via radio con il box della Mercedes: "La macchina è inguidabile!". Un'affermazione davvero poco consueta per la monoposto che domina il Mondiale da sette stagioni consecutive. Il weekend del GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1

Valtteri Bottas ha definito "inguidabile" la Mercedes al termine delle seconde libere, attraverso un duro sfogo via radio con i box. Un concetto ribadito anche dopo la sessione: “La macchina era inguidabile in certi momenti – ha confermato il finlandese – però non dimentichiamoci che è venerdì ed è per questo motivo che facciamo le prove libere. Dove ci vediamo per la gara di domenica? Direi che siamo nella mischia, la McLaren sembra davvero molto forte, la Red Bull va come ci aspettavamo. Non penso che siamo i più veloci, ma non siamo neanche tanto lontani”.