Esordio da incorniciare per Carlos Sainz con la Ferrari, come dimostra il quarto tempo nella seconda sessione di libere: "Ho fatto un buon long run, anche se la Red Bull sembra avere qualcosa di più. In qualifica siamo tutti molto vicini. Il vento è una variabile che potrebbe farci ripartire da zero".

Carlos Sainz può ritenersi soddisfatto al termine della prima giornata di libere in Bahrain , che hanno segnato il suo debutto ufficiale con la Ferrari . Lo spagnolo ha infatti marcato il quarto tempo nelle Libere 2, risultando tra i più veloci in pista.

"Molto vicini in simulazione qualifica"

Le parole

"Abbiamo corso in condizioni diverse: dalle libere 1 alla seconda sessione è cambiato il vento. Il bilanciamento della macchina era al limite. E' stato complicato in pista. Mi sono sentito meglio nel long run, anche se le Red Bull hanno un po' più di passo rispetto agli altri. In simulazione qualifica invece siamo tutti vicini. E' difficile, bisogna mantenere una disciplina mentale. Mi sto adattando alla guida, la situazione sta migliorando, ma il vento è una variabile e rischiamo di dover ripartire da zero. Ci vuole pazienza, lavoriamo step by step per capire dove dobbiamo migliorare".