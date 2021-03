Charles Leclerc è soddisfatto dei miglioramenti della Ferrari al termine della prima giornata di libere a Sakhir: "Non pensavo fossimo così competitivi. Siamo tutti vicini, sabato ci divertiremo in qualifica e vedremo quanto siamo distanti dagli altri team". Il weekend del GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1

Charles Leclerc è soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere in Bahrain . Dopo un'ottima FP1, il monegasco della Ferrari ha chiuso 12° la seconda sessione, 'sentendo' però i miglioramenti della Rossa in vista delle qualifiche di sabato.

"Giornata positiva, sabato ci divertiremo"

Le parole

Sainz: "Vento? Si rischia di ripartire da zero"

"E' stata una giornata positiva, non ci aspettavamo di essere così competitivi. Personalmente sono andato meglio nelle libere 1, non benissimo nelle seconde. C'è tanta motivazione nel team, sentiamo i miglioramenti dal 2020 e sabato vedremo e capiremo quanto siamo vicini agli altri. Oggi i margini erano molto vicini, anche in qualifica sarà così. Ci piace come piloti poter fare la differenza, anche se penso che Mercedes e Red Bull saranno un po' davanti. A centro griglia invece saremo tutti vicini. Non abbiamo ancora spinto al massimo, ma tutti hanno fatto così. Non sappiamo quanto si stiano nascondendo, vedremo sabato".