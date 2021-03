E' del cinese Guanyu Zhou la prima pole position del 2021 in Formula 2: a Sakhir, il cinese della UNI-Virtuosi ha preceduto di appena 3 millesimi il danese Christian Lundgaard. Ventesimo tempo per Matteo Nannini. Il weekend del GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1

Guanyu Zhou ha conquistato la prima pole position stagionale di Formula 2. In Bahrain, il cinese della UNI-Virtuosi ha preceduto di appena 3 millesimi il danese Christian Lundgaard della ART GP. Per Zhou anche i primi quattro punti della stagione. Prima fila marchiata dunque da due piloti dell’Academy Alpine. Terza piazza per l’altra monoposto della UNI del brasiliano Felipe Drugovich, staccata di 363 millesimi. Decimo posto per Beckmann: il tedesco partirà dunque davanti a tutti nella Sprint Race 1 di sabato. Esordio in F2 con un 20° posto in qualifica per Matteo Nannini, nipote dell'ex pilota di F1 Alessandro Nannini.